FETÖ’nün 47 İlindeki Yapısı Açıklandı

BAKAN YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ’nün Güncel Yapılanması’na yönelik yapılan operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, FETÖ’nün eleman temin etme yöntemlerinin tespit edildiğini ve yurt dışı eğitim kamplarına götürülen örgüt üyelerinin yakalandığını bildirdi. Yapılan operasyonlar sırasında, kripto haberleşme programları aracılığıyla hem yurt içi hem de yurt dışı güncel toplantılar yaptıklarının ve terör örgütünün üyelerini finanse etmek amacıyla kurulan şirketlerin varlığının tespit edildiği kaydedildi.

FARKLI STRATEJİLERLE HAREKET EDİYORLAR

Yerlikaya, örgütün, güvenli kabul etmedikleri bölgelere her seferinde farklı öğrencilere büyük miktarlarda paralar havale ederek ev ziyaretleriyle yapılanmalarını canlı tutmaya çalıştığını da açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.