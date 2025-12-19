FETÖ’nün Elebaşısının Yeğeni İstanbul’da Yakalandı

feto-nun-elebasisinin-yegeni-istanbul-da-yakalandi

İSTANBUL’DA FETÖ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’yle iş birliği içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve Bank Asya hesaplarında olağanüstü artış tespit edilen Yasir Gülen’in, FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni olduğu belirlendi.

TALİMATLA OPERASYON HAZIRLIĞI

Ekipler, şüphelinin izini sürmek için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu süreçte, Yasir Gülen’in Ümraniye’de bulunduğu adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü ve gerekli işlemlere başlandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.
Gündem

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düştü

Aksaray'da bir 14 yaşındaki kız, 3. kattaki balkondan düşerek 2. kattaki bir dairenin balkonuna çakıldı ve ağır yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.