FETÖ’nün Elebaşısının Yeğeni İstanbul’da Yakalandı

İSTANBUL’DA FETÖ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’yle iş birliği içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan ve Bank Asya hesaplarında olağanüstü artış tespit edilen Yasir Gülen’in, FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni olduğu belirlendi.

TALİMATLA OPERASYON HAZIRLIĞI

Ekipler, şüphelinin izini sürmek için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu süreçte, Yasir Gülen’in Ümraniye’de bulunduğu adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda, şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü ve gerekli işlemlere başlandı.