FETÖ’nün Güncel Yapılanması Kapsamında 12 Tutuklandı

FETÖ’NÜN GÜNCEL YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yürütülen operasyonlar devam ediyor. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen bu operasyonlarda, FETÖ’nün güncel yapılanmasıyla bağlantılı 6 ilde 54 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mevcut yapılanma faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturmaları sürdürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÖZALTINDAN SERBEST BIRAKILANLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü, ifadelerinin ardından mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakıldı. 40 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren bu şüphelilerden 16’sı tutuklama, 24’ü ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANAN VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Mahkeme, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 28 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Böylece, son dönemde FETÖ’nün güncel yapılanması üzerine yapılan soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 104’e yükselmiş oldu.

İLÇELERDEKİ SORUŞTURMA FAALİYETLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerini kapsıyor. FETÖ/PDY, yeni eleman temin etmek amacıyla müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarını örgüte ait öğrenci evlerine yerleştiriyor. Örgüt mensuplarının birlikte yaşadığı öğrencilerin, kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği de belirlenmişti.

ORGUTUN YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞI

FETÖ/PDY kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan kişilerin yakalanmamaları için örgütün “gaybubet” evlerine yönlendirilmesi, örgütün yeniden yapılanma arayışında olduğunu gösteriyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, güncel yapıda bulunan ve gizli haberleşme modeli kullanan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul ve diğer illerde düzenlenen operasyonlarda toplam 54 şüpheli gözaltına alındı.