FETÖ’nün Kritik İsimlerinden Ethem Taş Yakalandı

ETHEM TAŞ’IN YAKALANMASIYLA FETÖ BAĞLANTILARI AÇIĞA ÇIKTI

Ekim 2024’te vefat eden Fetullah Gülen ile 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi öncesinde Pensilvanya’da sıkça görüştüğü belirlenen Ethem Taş’ın izleri İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulundu. Taş’ın, darbe girişiminden önce Doğu Anadolu Bölgesi Bölge imamı, Marmara Bölgesi İmamı ve Gebze İlinden sorumlu kişi olarak görev yaptığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINMA DURUMU

15 Mayıs’ta yapılan baskında, Bylock programını kullanan ve Bank Asya’daki hesabında artış görülen Ethem Taş, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçuyla 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına sahip olarak yakalandı. KHK ile kapatılan Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.’de çalıştığı belirlenen Taş’ın, FETÖ içindeki rolü ve gizli yazışmaları da ortaya çıktı.

ÖRGÜTLE İLETİŞİMİNİN İFŞA OLDUĞU ANLAŞILDI

Taş’ın, FETÖ elebaşı Gülen’le iletişim halinde olduğu ve aralarında bir dizi üst düzey yönetici ile ByLock üzerinden yazışmalar yürüttüğü tespit edildi. FETÖ’nün kritik isimleri arasında yer alan Mehmet Yaşa, Mustafa Yeşil ve Sait Aksoy’un da Taş ile iletişimde bulunduğu belirlendi. Taş, 2015-2018 arasında Marmara Bölge imamı olarak görev yaptı.

KİLİT İSİMLERLE BAĞLANTILARI

Taş’ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yakalandığı tarihte, bir dizi üst düzey yöneticileriyle ByLock üzerinden görüşme yaptığı kayıtlara geçti. Bu isimler arasında Batı Avrupa Abisi olarak bilinen İsmail Cingöz, FETÖ’nün Denetim Merkezi’nde faaliyet gösteren Mustafa Yeşil ve öğrenci yerleştirme koordinasyonunu yürüten Sait Aksoy bulunuyor. Ethem Taş, gizli yazışmalarında bu isimlerin görev atamalarıyla ilgili bilgileri paylaştığı görüldü.

FİRARİ OLARAK ARANDIĞI BELİRLENDİ

Ethem Taş’ın, çeşitli soruşturmalar sonucunda firari olarak arandığı anlaşıldı. 2018 yılındaki bir operasyonda yakalanmış, fakat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu süre zarfında, örgüt içinde gizli kaldığı ve iletişimde olduğu belirtilen akıllı telefonlar kullandığı ortaya çıktı. FETÖ’nün “Gaybubet” olarak adlandırdığı hücre evlerinde kalan Taş, İstanbul’da yakalanarak adalet önüne çıkarıldı.

Güvenlik kaynakları, Ethem Taş’ın, FETÖ soruşturmalarında yakalanan en kritik isimlerden biri olduğuna vurgu yapıyor.