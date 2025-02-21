FETÖ Operasyonu: Döner Zincirine Baskın

FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

FETÖ’ye karşı düzenlenen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Antalya merkezli olarak 31 ilde gerçekleştirilen son operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin bulunduğu toplam 353 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin, bir döner restoranı zinciri aracılığıyla terör örgütüne finans sağladığının belirlendiğini aktardı.

RESTORAN KİMLİĞİYLE FAALİYETLER

Bakan Yerlikaya, söz konusu döner restoranı zincirinin “isim hakkı usulü” ile çalıştığını ve örgütle bağlantısı olan şüphelere resmi ortaklık imkanı sunduğunu dile getirdi. Yerlikaya, “Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme (RTB) olarak adlandırdıkları ve şubelerin, örgütün bağlı olduğu kişilere istihdam ve mali destek sağlamak için kullanıldığı tespit edildi” şeklinde ifade etti.

İçişleri Bakanı, şirketin yurtdışında yeni bayilikler alarak büyüdüğünü ve bu yöntemle yurt dışına para transferini kolaylaştırdığını belirtti. Yerlikaya ayrıca, “Şirketin finansmanı için yurt içindeki ve yurt dışındaki işlem bulunmayan şahıslar aracılığıyla para sağlandığı, bu tutarların ‘ürün satın alımı’ olarak faturalandırıldığı ve örgüt üyelerine gönderildiği tespit edildi.” dedi. Yapılan incelemelerde, aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahısların bayilerde örgütsel toplantılar gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şirket ortaklığını bırakmak isteyen kişilere, “işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek vermek amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı kişilere para gönderme gibi görevleri olduğu” gibi açıklamalarla yönlendirme yapıldığı bildirildi.