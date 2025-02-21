FETÖ Sanığı: Örgüt Tarafından Öldürülmeyi Bekliyorum

DAVADA POLİSLERİN TUTUKSUS YARGILANMASI SÜRÜYOR

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Ayhan Bora Kaplan’ suç örgütüyle ilgili ‘gizli tanık’ davası çerçevesinde 4 polisin tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor. Bu davada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alan ve firarda bulunan Cevheri Güven’e Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden bilgi sızdırıldığına dair yeni bir soruşturma başlattı. İddianamede, eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’a ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’, ‘Görevi kötüye kullanma’ ve ‘Gizliliğin ihlali’ suçlarından 9 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken, tutuklu polis memuru Serkan Dinçer’e ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasına bugün başladı. Duruşmaya hem tutuklu hem de tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

KAPLAN’IN DAVAYA KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından, Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı, müvekkilinin adı iddianamede sıkça geçtiği ve suçtan zarar gördüğünü belirterek davaya katılmak istedi. Ancak mahkeme, Kaplan’ın doğrudan zarar görmediğine karar vererek bu talebi reddetti. Daha sonra söz alan tutuklu sanık Serkan Dinçer, “FETÖ soruşturması geçirdim, ancak onlarla hiçbir bağlantım olmadı ve olmayacağım. İddianamede de bu konuda herhangi bir tespit yoktur. 16 aydır tutukluyum ve suç teşkil eden hiçbir mesajım yok. Adresim sabit, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Sanıklardan Şevket Demircan, iddianamedeki suçlamaları reddederek, “Burada utanarak bulunuyorum. Cinayet Büro Amirliği yaptığım dönemde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlar gerçekleştirdim. Bu dönemde birçok FETÖ’cüye karşı mücadele verdim.” şeklinde konuştu. Diğer tutuksuz sanık Kerem Gökay Öner ise olaylarla hiçbir bağlantısının olmadığını ifade ederek, “Ben, savcının odasına girdiğimde sosyal medyada FETÖ’cü ilan edildim. Yayımlanan bu tür içerikler bizi de rahatsız etmiştir.” dedi.

Tutuksuz sanık Murat Çelik de suçlamaları reddederek, “Okul hayatımdan beri FETÖ ile mücadelem, 15 Temmuz’la birlikte silahlı çatışmaya dönmüştür. FETÖ’nün bana saldırması haksız değil, çünkü onlara çok zarar verdim.” ifadelerini kullandı. Tüm sanıklar beraat talep ederken, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dinçer’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, avukatların talebi doğrultusunda tutuksuz sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına hükmedilerek, 17 Nisan’a ertelendi.