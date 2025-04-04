Fetö’ye 27 İlde Operasyon Düzenlendi

FETÖ OPERASYONLARINDA 73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 73 şüpheliden 48’inin tutuklandığını, 16’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI VE OPERASYON DETAYLARI

Yerlikaya, şüphelilerin “örgütün askeri mahrem ve güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme”, “ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla irtibata geçme”, “kripto haberleşme programı ByLock’u kullanma” gibi çeşitli suçlardan arandığını ifade etti. Ayrıca, FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilerin de yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğu belirtildi.

YERLİKAYA’DAN MESAJ: MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Yerlikaya, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.” dedi. Bakan, operasyonları koordine eden valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerini tebrik etti.