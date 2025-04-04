Fetö’ye 27 İlde Operasyon Düzenlendi

FETÖ’YE YÖNELİK GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLARDA 73 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 27 ilde FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 73 şüpheli yakalanırken, 48’i tutuklandı, 16’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLAMALARI VE OPERASYON DETAYLARI

Yakalanan şüphelilerin “örgütün askeri mahrem ve güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme”, “ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla irtibata geçme” ve “kripto haberleşme programı ByLock’u kullanma” gibi çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Operasyonlarda ayrıca FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilerin de yakalandığı bildirildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu ifade etti. Yerlikaya, “FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Yerlikaya, operasyonların başarıyla gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.