FETÖ’ye Yönelik Soruşturmada 12 Zanlı Tutuklandı

FETÖ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, 6 ilde toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 12’si tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, FETÖ’nün güncel yapılanma faaliyetlerini deşifre etmeye odaklanıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

14 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 14’ü, ifadelerinin ardından mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakıldı. 40 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 16’sı tutuklama, 24’ü ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 28 şüpheli için adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

SON DÖNEMDE 104 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Bu gelişmeyle birlikte, son dönemde FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmalarda tutuklanan şüpheli sayısı 104’e ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına ilişkin soruşturmalarda Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde bazı tespitlerde bulundu.

ÖRGÜT YENİDEN YAPILANMA ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR

Soruşturmalarda, FETÖ/PDY’nin, örgüte yeni eleman temin edebilmek amacıyla müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarını örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirdiği belirlendi. Ayrıca, sorumlu örgüt mensuplarıyla farklı evlerde yaşayan öğrencilerin, boş olan örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği tespit edildi. Adli işlem tesis edilmiş ve ihraç olan kişilere, örgüt güdümündeki iş yerlerinde iş imkanı sağlandığı ve bu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği anlaşıldı.

FETÖ, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan kişilerin yakalanmamaları için “gaybubet” evlerine yönlendirildiği ve örgütün yeniden yapılanma arayışına girdiği bildirildi. Yapılan çalışmalarda, operasyonel hat kullanan, gizli haberleşme modeli ankesörlü telefonlardan aranan ve “ByLock” kullanan 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonda toplamda 54 şüpheli gözaltına alındı.