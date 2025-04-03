Fiat 600e Şimdi Egea Cross Fiyatında

FIAT’IN YENİ KAMPANYASI BÜYÜK HEYECAN YARATIYOR

Fiat, sıfır otomobil pazarında yenilikçi kampanyalar sunmaya devam ediyor ve bu kez Fiat 600e modeliyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturmasıyla öne çıkan bu model, Egea Cross fiyatıyla aynı seviyeye sahip olmasıyla da ilgi çekiyor. Ancak, bu özel fiyatlandırmanın yalnızca bir ay süreyle geçerli olacağı açıklandı. Bu durum, elektrikli otomobile geçmeyi planlayanların kararlarını hızlandırması gerektiğini gösteriyor.

KOMPATIK YAPISIYLA ŞEHİR İÇİ KULLANIMDA ÖNE ÇIKIYOR

Fiat 600e, kompakt yapısıyla şehir içi kullanımlar için oldukça uygun bir araç olma özelliği taşıyor. Elektrikli motoru sayesinde 54 kWh’lık bataryasıyla ortalama 400 km menzil sunuyor. Bu durum, günlük kullanımda uzun mesafeli yolculuk yapma imkanı sağlıyor ve elektrikli araç kullanıcılarının aklındaki bazı endişeleri ortadan kaldırıyor. 0’dan 100 km/s hızlanma süresi ise 9 saniye olarak belirlenmiş olup, bu da aracın yeterli hızlanma performansı sunduğunu gösteriyor.