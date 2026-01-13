Fiat Doblo Fiyatlarında 250 Bin TL Sınırı Aşıldı

Fiat Doblo, geçmişte eniştelerin tercih ettiği modellerden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak, Doblo’nun en popüler kasasıyla vedalaşarak Peugeot Rifter ve Citroen Berlingo ile benzer bir tasarıma yönelmesi, ne yazık ki aracın eski cazibesini yitirmesine neden oldu. Artık daha yüksek fiyatlarla piyasada yer alan Doblo, eniştelerin hayallerini süsleyen bir model olma özelliklerinden uzaklaşmış durumda. Önceki 1.6 litrelik multijet motorunun yerini alan 1.5 BlueHDI motor, Doblo’nun karakterini değiştirmiş ve bu da açık bir gerçek.

DÜŞEN SATIŞLAR MARKAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Hafif ticari araçlar arasında tahtını kaybeden Doblo’nun satışları önemli ölçüde düşmüş durumda. Markanın bu durumu göz önünde bulundurması ise kaçınılmaz hale geldi. Özellikle finansman seçenekleri konusunda kullanıcıları oldukça cazip kredi fırsatlarının beklediği biliniyor. Böylece markanın eski görkemli günlerine geri dönmesi adına yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.