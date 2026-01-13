Fiat Doblo Fiyatlarında 250 Bin TL Sınırı Aşıldı

fiat-doblo-fiyatlarinda-250-bin-tl-siniri-asildi

Fiat Doblo, geçmişte eniştelerin tercih ettiği modellerden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak, Doblo’nun en popüler kasasıyla vedalaşarak Peugeot Rifter ve Citroen Berlingo ile benzer bir tasarıma yönelmesi, ne yazık ki aracın eski cazibesini yitirmesine neden oldu. Artık daha yüksek fiyatlarla piyasada yer alan Doblo, eniştelerin hayallerini süsleyen bir model olma özelliklerinden uzaklaşmış durumda. Önceki 1.6 litrelik multijet motorunun yerini alan 1.5 BlueHDI motor, Doblo’nun karakterini değiştirmiş ve bu da açık bir gerçek.

DÜŞEN SATIŞLAR MARKAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Hafif ticari araçlar arasında tahtını kaybeden Doblo’nun satışları önemli ölçüde düşmüş durumda. Markanın bu durumu göz önünde bulundurması ise kaçınılmaz hale geldi. Özellikle finansman seçenekleri konusunda kullanıcıları oldukça cazip kredi fırsatlarının beklediği biliniyor. Böylece markanın eski görkemli günlerine geri dönmesi adına yeni stratejiler geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trabzonspor Oğuz Aydın Transferini Resmen Reddetti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe’nin oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi hakkında açıklama yaparak, oyuncunun kulübe gelmek istemediğini belirtti. Bu nedenle transfer sürecinin sona erdiğini ifade etti.
Gündem

Fitch Uyardı: Bitcoin Teminatlı Menkul Kıymetlerde Riskler Yüksek

Fitch Ratings, Bitcoin teminatlı menkul kıymetlerin yüksek risk taşıdığını belirterek, fiyat dalgalanmaları için sağlam teminat ve hızlı tasfiye gerekliliğini vurguladı.
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yeni Değerlendirme Sistemi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci gelişimini destekleyerek sadece akademik başarıyı değil, sosyal becerileri de değerlendiren yeni bir rapor uygulamasını hayata geçirdi. Veliler, çocuklarının güçlü yönlerini daha iyi takip edebilecek.
Gündem

Amedspor Yönetiminden Barzani Aileine Ziyaret Gerçekleşti

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Mesud Barzani ile bir araya geldi. Görüşme, kulübün faaliyetleri açısından önem taşıyor.
Gündem

46 İlde İhracat Artışı Gerçekleşti

2025'te Türkiye'de 33 il, 1 milyar doları aşan ihracat yaptı. İstanbul en yüksek rakama ulaşırken, 46 ilin ihracatı da yükseldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.