Fiat Egea Yeni İsimle Geliyor

FİAT EGEA’NIN YOLCULUĞU SONLANIYOR

Türkiye yollarında sıkça karşılaştığımız Fiat Egea, hem kurumsal şirketler hem de taksi gibi ticari işletmeler tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu tercihlerin temel sebebi, multijet 2 isimli dizel motorunun “sorunsuz, performanslı ve az yakıyor” olması olarak görülebiliyor. Ancak Fiat Egea, yılların ardından yolun sonuna gelmiş gibi duruyor.

YENİ OTOMOBİL İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Yaklaşık 9 senedir Türkiye’de yolları paylaşan Fiat Egea’nın artık geri çekilme zamanı geldi. Fiat Türkiye, son dönemlerde Egea’nın üretimini sonlandırma kararı alarak, yeni bir otomobili Türkiye’ye getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Peki, Egea üretimi ne zaman sona erecek?