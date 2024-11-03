Fidan Afrika Bakanlar Toplantısına Katıldı

CİBUTİ’DE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de gerçekleştirdiği temaslarına devam ediyor. Fidan, Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı Resepsiyon’una katıldı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Fidan, bu kapsamda bugün Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Moritanya Dışişleri, İş birliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ve Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.