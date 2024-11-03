More
Gündem

Fidan Afrika Bakanlar Toplantısına Katıldı

fidan-afrika-bakanlar-toplantisina-katildi

CİBUTİ’DE TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de gerçekleştirdiği temaslarına devam ediyor. Fidan, Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı Resepsiyon’una katıldı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Fidan, bu kapsamda bugün Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Moritanya Dışişleri, İş birliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ve Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.

ÖNEMLİ

Gündem

“Kayseri’deki Arı Kovanları ile Bal Hasadı”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık projeleri kapsamında 16 ilçeye arılı kovan dağıttı, vatandaşlar ballarını hasat ederek memnuniyetlerini ifade etti.
Gündem

“Her Organ, Yaşam Amacı Taşır”

Tunceli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası etkinliğinde, Koordinatör Birten Gökalp, bağışların her birinin yaşam kurtardığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.