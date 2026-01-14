Fidan Arakçi İle Görüştü: Bölgesel Gerilimler Ele Alındı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İranlı Mevkidaşıyla Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme hakkında Dışişleri Bakanlığı kaynakları bilgi verdi. Bu kritik görüşmede, bölgede artan gerilimler üzerinde duruldu.

Bölgesel Gerilimlerin Giderilmesi Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Fidan, görüşmede mevcut bölgesel gerilimlerin azaltılması amacıyla müzakerelerin önemine dikkat çekti. Diplomatlar, bu tür iletişimlerin barışçıl çözümler için önemli olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin ABD ile Temasları

Ayrıca, diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye’nin ABD ile de iletişimde olduğu ifade edildi. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.