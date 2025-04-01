Fidan, Paris’te Fransa’yla Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa’ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AND ziyaretinin ardından Fransa’ya doğru yola çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan yarın Paris’te resmi bir ziyaret yapacak.

Görüşmelerde Ele Alınacak Önemli Başlıklar

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye gibi güncel bölgesel ve uluslararası konuları gündeme alacak. Fidan’ın, Fransa ile ikili ilişkilerin olumlu maddelerini ön plana çıkarması, yakın diyaloğa verdiği önemi ifade etmesi ve ticaret hacminin artırılması için çaba gösterdiğini vurgulaması bekleniyor. Ayrıca enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanındaki ortaklıkların geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulması söz konusu.

Savunma İşbirliği ve Irkçılık Konuları

Fidan, görüşmeler sırasında Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik ırkçı ve aşırı akımlara karşı sıkı bir duruş sergilenmesini bekleyecek. Ayrıca, savunma sanayisinde işbirliği ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılması konusundaki Türkiye’nin görüşlerini aktaracak. Terörle mücadelede etkin işbirliğinin ve teröre karşı ortak duruşun önemini bir kez daha vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye-AB İlişkilerindeki Beklentiler

Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin AB üyesi bazı ülkelerin iç siyasi meselelerine malzeme edilmeden stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini dile getirmeyi planlıyor. Bu bağlamda, ilişkilerin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB’nin bu konuda anlamlı adımlar atması yönündeki beklentilerini Fransa’ya iletecek. Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolü ve güvenlik mimarisinin oluşturulmasında var olan işbirliğinin artırılması gerektiği üzerinde durması bekleniyor. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu belirtecek.

Suriye ve Bölgesel Konular Üzerine Değerlendirmeler

Fidan’ın mevkidaşına, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG varlığının sona erdirilmesi ve DEAŞ’a karşı mücadeleye destek verilmesi yönündeki beklentilerini aktarması muhtemeldir. Ayrıca, Suriye’deki yeni yönetimle olan angajmanın artırılmasının ve yaptırımların tamamen kaldırılmasının ülke istikrarı açısından kritik olduğu vurgusu yapması bekleniyor. İsrail’in bölgedeki güvenlik tehditlerine son vermesi gerektiği ve Gazze’deki insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği üzerinde de durulması öngörülüyor.

Türkiye-Fransa İlişkilerinin Durumu

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler, olumlu bir gündem ve düzenli üst düzey diyalog anlayışıyla sürmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023’te yaklaşık 21 milyar dolar, 2024’te ise 22,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2024’te Türkiye, Fransa’nın ihracatında 11’inci, ithalatında ise 12’nci sırada yer alıyor. Fransa, Türkiye’nin ihracatında 6’ncı, ithalatında da 7’nci sırada bulunuyor. Ülkede yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasındaki önemli bağları güçlendiriyor.