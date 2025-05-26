Fidan, Putin ile görüşmeye devam ediyor

TÜRKİYE BARIŞ DİPLOMASİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, barış diplomasi çabalarını devam ettiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona ermesi için Rusya’da temaslarına sürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Görüşme, 19.30 civarında başladı ve halen devam ediyor.

PESKOV AÇIKLAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Moskova’daki görüşmelerin ana gündeminin ikili ilişkiler olacağını ancak Ukrayna meselesinin de gündeme geleceğini belirtti. Hakan Fidan’ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

ZİYARETİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Hakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde yapacağı ziyaret süresince Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Ayrıca, Fidan’ın Savunma Bakanı Andrey Belousov dahil olmak üzere, diğer üst düzey Rus yetkililerle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Görüşmelerde, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkilerinin yanı sıra ticaret, enerji ve turizm gibi başlıca işbirliği alanlarındaki mevcut durumun gözden geçirilmesi ve atılacak adımlara dair değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.

Fidan’ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına duyduğu bağlılığı vurgulaması bekleniyor. Fidan’ın, yakın zamanda yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını ifade etmesi öngörülüyor. Ayrıca, Fidan’ın daha önce 2022’de ve 16 Mayıs’ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolünü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etmesi; Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

FİDAN, PUTİN’İN DANIŞMANIYLA DA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla yaptığı duyuruda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile Moskova’da buluştuğunu açıkladı. Paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile Moskova’da görüştü” denildi.