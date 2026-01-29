FIFA 2025 Küresel Transfer Raporu Yayınladı

FIFA, 2025 Yılındaki Küresel Transfer Raporunu Açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, 2025 yılına dair detayları içeren Küresel Transfer Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, erkek futbolunda kulüpler yıl boyunca toplamda 24.558 uluslararası transfer gerçekleştirdi. Bu sayı, 2024 yılına oranla yüzde 7’nin üzerinde bir artış göstererek şimdiye dek kaydedilen en yüksek rakam oldu. Ayrıca, toplam transfer harcamaları dikkat çekici bir şekilde 13,08 milyar dolara çıkarak önemli bir büyüme sergiledi. Dünya genelindeki erkek ve kadın profesyonel ligler ile amatör futbol dâhil, 2025 yılı itibarıyla toplam 86.158 uluslararası futbolcu transferinin tamamlandığı belirtildi. Bu sayı, dünya futbolu tarihinde ulaşılan en yüksek transfer hacmi olarak kayıtlara geçti.

Yılın En Dikkat Çeken Transferleri Avrupa’dan

2025 yılının en ilgi çekici transferleri büyük ölçüde Avrupa kulüpleri arasında gerçekleşti. Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’den Premier Lig şampiyonu Liverpool’a transfer edildi. Yine elde edilen bilgilere göre Liverpool, 22 yaşındaki futbolcu için 100 milyon sterlin garanti ücret ve 16 milyon sterline kadar bonus ödemeyi kabul etti. Ayrıca, yılın en pahalı ilk beş transferi arasında şu oyuncular yer aldı: Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt-Liverpool), Jhon Duran (Aston Villa-Al-Nassr), Benjamin Sesko (RB Leipzig-Manchester United), Nick Woltemade (VfB Stuttgart-Newcastle United).

Kadın Futbolunda Önemli Büyüme

2025 yılı kadın futbolunda da kayda değer bir büyüme yaşandı. Bu yıl boyunca toplam 2.440 uluslararası transfer gerçekleştirildi; bu, bir önceki yılın rakamlarına göre yüzde 6’dan fazla bir artış anlamına geliyor. Kadın futbolundaki toplam transfer harcamaları ise 28,6 milyon dolarla yeni bir rekor kırarak önceki yıla göre yüzde 80’den fazla bir artış gösterdi. Yılın en dikkat çekici kadın transferlerinden biri, ABD ekibi Orlando Pride’ın, Meksikalı kanat oyuncusu Lizbeth Ovalle’yi Tigres’ten 1,5 milyon dolar karşılığında transfer etmesi oldu. Bu transfer, kadın futbolu tarihindeki en yüksek bonservis bedeli olarak kaydedildi. Ayrıca, FIFA, 2025 yılında 59.162 amatör futbolcunun yurtdışındaki kulüplere transfer olduğunu da duyurdu; bu sayı, önceki yıla kıyasla yüzde 9,4’lük bir artışla yeni bir rekor anlamına geliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’daki Durum

Fenerbahçe ve Galatasaray, geçen yıl Avrupa’da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar arasında ilk 20’de yer aldı. Fenerbahçe bu listede 16. sırada, Galatasaray ise 17. sırada yer aldı. Türkiye, 2025 yılı itibarıyla yurt dışından yapılan transferler için ödediği 534 milyon dolarla bu alanda en fazla bonservis harcayan ülkeler arasında 7. sırada yer aldı. Ayrıca, uluslararası futbolcu transferinde 2025 yılı için en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında Türkiye, 222 milyon dolar ile 12. sıraya yerleşti.