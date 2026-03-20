FIFA’nın İsrail Kararında Yaptırım Olmayacak

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu’nun 74. FIFA Kongresi’nde yapmış olduğu başvuru sonrası İsrail hakkında nihai kararını açıkladı. Gelen bilgilere göre; İsrail’in futbol organizasyonlarından dışlanmasına dair herhangi bir adım atılmayacak.

YAPTIRIM UYGULANMAYACAK

FIFA’nın yaptığı incelemede, Batı Şeria’nın hukuki statüsünün uluslararası kamu hukuku açısından karmaşık ve çözülememiş bir konu olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, FIFA’nın mevcut tüzükler doğrultusunda doğrudan herhangi bir yaptırım uygulamasının uygun olmayacağı ifade edildi.

DİYALOG ÖNEMİ

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu ile İsrail Futbol Federasyonu arasında diyaloğun sürdürülebilirliği konusunda ısrarcı olacağını belirtti. Yapılan açıklamada, iki taraf arasında arabuluculuk işlemlerinin gerçekleştirileceği ve sürecin titizlikle izleneceği dile getirildi.

İZLEME SÜRECİ

FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesi’nin (GACC) gerçekleştirdiği inceleme sonucunda verilen bu karar ile birlikte, taraflar arasındaki gelişmelerin takibinin devam edeceği bildirildi.

RUS EKİPLERİNE MEN

Söz konusu karar, FIFA’nın daha önce Rus takımlarına yönelik aldığı uygulamaları hatırlatıyor. FIFA, 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sebebiyle Rus kulüplerini Avrupa organizasyonlarından men ederek katılımlarını tamamen durdurmuştu.