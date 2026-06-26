Pepe, Fildişi Sahili’ni Curaçao Karşısında Zafere Taşıdı

Spor
Fildişi Sahili kalecisi, topu havada yakalamaya çalışıyor
Fildişi Sahili, Nicolas Pepe'nin iki golüyle Curaçao'yu 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
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Fildişi Sahili, Curaçao’yu 2-0 yenerek hazırlık maçında galibiyet elde etti. Nicolas Pepe ilk yarıda ve ikinci yarıda birer gol kaydetti. Maçın yıldızı Pepe, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

İLK YARI VE PEPE'NİN AÇILIŞ GOLÜ

Maçın başında Fildişi Sahili baskılı oynadı. Nicolas Pepe, 7. dakikada takımını öne geçirdi. Yan Diomande, bu golün asistini yaptı. İlk yarıda Curaçao da ataklar geliştirdi. Tahith Chong’un şutunu kaleci kurtardı. Fildişi Sahili, 42. dakikada korner kullandı. İlk yarı, Fildişi Sahili’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA PEPE FARKI AÇTI

İkinci yarıda Fildişi Sahili oyuncu değişikliği yaptı. Christ Inao Oulai oyuna girdi. 64. dakikada Nicolas Pepe bir gol daha attı. Ibrahim Sangare, bu golün asistini yaptı. Curaçao, skoru değiştirmek için çabaladı. Juninho Bacuna sarı kart gördü ve şut çekti.

MAÇIN KALAN DAKİKALARI VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Curaçao, 79. dakikada altıpas üzerinden şansını denedi. Juninho Bacuna ve Leandro Bacuna’nın şutları dışarı çıktı. Fildişi Sahili, 87. dakikada Elye Wahi ile şut çekti. Kaleci kurtardı. Maçın sonunda Curaçao etkili olamadı. Fildişi Sahili, 2-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı.

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