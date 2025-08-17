File Market’ten Dikkat Çeken Karar! İlgili Ödemeler Artık KREDİ KARTI İle

YENİ ÇAĞDA NAKİT ÖDEME KAPANDI

Uzun süre BİM bünyesinde faaliyet gösteren ancak birkaç ay önce bağımsız bir marka olarak yoluna devam etme kararı alan File Market, dikkat çekici bir gelişmeye imza attı. ‘Organik, sağlıklı ve kaliteli ürün’ teması ile öne çıkan market zinciri, birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini kapatmasının yanı sıra, müşterilerine plastik poşet sunmama uygulamalarıyla da gündemde. Şimdi ise, mobil uygulaması üzerinden yaptığı yeni bir değişiklikle dikkatleri üzerine çekiyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME UYGULAMASI

Mobil uygulama üzerinden sağlanan ödeme yöntemleriyle ilgili bir değişikliğe giden market zinciri, banka kartı ödeme seçeneğini askıya aldı. Alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, sistemde “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısını görüyor. Bu durum, kartla ödeme yapma isteyen kullanıcılar için önemli bir değişim anlamına geliyor.