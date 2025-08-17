Gündem

File Market’ten Dikkat Çeken Karar! İlgili Ödemeler Artık KREDİ KARTI İle

file-market-ten-dikkat-ceken-karar-ilgili-odemeler-artik-kredi-karti-ile

YENİ ÇAĞDA NAKİT ÖDEME KAPANDI

Uzun süre BİM bünyesinde faaliyet gösteren ancak birkaç ay önce bağımsız bir marka olarak yoluna devam etme kararı alan File Market, dikkat çekici bir gelişmeye imza attı. ‘Organik, sağlıklı ve kaliteli ürün’ teması ile öne çıkan market zinciri, birçok şubesinde ‘nakit’ ödeme seçeneğini kapatmasının yanı sıra, müşterilerine plastik poşet sunmama uygulamalarıyla da gündemde. Şimdi ise, mobil uygulaması üzerinden yaptığı yeni bir değişiklikle dikkatleri üzerine çekiyor.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME UYGULAMASI

Mobil uygulama üzerinden sağlanan ödeme yöntemleriyle ilgili bir değişikliğe giden market zinciri, banka kartı ödeme seçeneğini askıya aldı. Alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar, sistemde “Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir” uyarısını görüyor. Bu durum, kartla ödeme yapma isteyen kullanıcılar için önemli bir değişim anlamına geliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Silivri Plajı, Yasaklı Olmasına Rağmen Dolduruldu

Silivri’de aşırı rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle 15-17 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasak olmasına rağmen plajlar doldu, güvenlik ekipleri uyarılarda bulundu.
Gündem

Avcılar’da ‘Yan Bakma’ Kavgası Yaşandı

Avcılar'da komşular arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Hamit A., Emrah Demir'e bıçakla saldırdı, Demir hastanede hayatını kaybetti; şüpheli kısa sürede yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.