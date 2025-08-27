Filenin Sultanları Lider Tamamladı! Slovenya Rakip

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI YENDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü karşılaşmasında Kanada’yı 3-0 yenerek grup etabını zirvede tamamlama başarısı gösterdi. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan bu mücadelede, milliler başından itibaren üstün bir performans sergileyerek rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle mağlup etti.

LİDER OLDU, SLOVENYA İLE YÜZLEŞİYOR

Filenin Sultanları, bu galibiyetle birlikte daha önce de İspanya ve Bulgaristan’ı yenerek E Grubu’nu namağlup birinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Slovenya ile eşleşen takım, turnuvanın bu aşamasında grup liderleri ve ikincileri ile çapraz eşleşme sistemine göre çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları sırasıyla yapılacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Takımda yer alan oyuncular şunlardır: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylü Akarçeşme Yatgın.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİ

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katıldı ve o günden itibaren kesintisiz altı turnuvada yer aldı. İlk turnuvada 10’uncu sırayı alan milliler, en iyi derecesini 2010 yılında elde ederek 6’ncılık başarısı gösterdi. 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olan Filenin Sultanları, bu kez daha büyük hedeflere yöneliyor.