Filenin Sultanları Sloveniya’yı bekliyor!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI YENİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek grup etabını en üst sırada tamamlıyor. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşma, yerel saatle 12.00’de başladı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milliler, rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçiyor.

LİDERLİK VE EŞLEŞME DURUMU

Filenin Sultanları, İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup ederek E Grubu’nu namağlup lider bitiriyor ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşiyor. Turnuvanın grup etabını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım, bir üst tura çıkma hakkı elde ediyor. Son 16’da, grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale yükselmek için mücadele veriyor. Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları yapılacak.

KADRODAKİ İSİMLER

Milli takım kadrosu Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın’dan oluşuyor.

DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİ

Türkiye, kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katıldı ve o tarihten itibaren kesintisiz altı turnuvada boy gösterdi. İlk organizasyonda 10’uncu sırayı elde eden milliler, 2010’da elde ettikleri 6’ncılık ile en iyi derecelerini kaydetti. Takım, sonraki yıllarda sırasıyla 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak bu başarıyı tekrarladı. Bu kez daha büyük hedeflere yöneliyor.