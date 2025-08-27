Filenin Sultanları Slovenya’yı bekliyor

FİLENİN SULTANLARI KANADEYİ MAĞLUP ETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü karşılaşmasında Kanada’yı 3-0’la geçerek grup etabını zirvede kapattı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima şehrinde bulunan Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleştirilen maç saat 12.00’de başladı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milliler, rakiplerine 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle hakim oldu.

LİDER OLARAK GRUPTAN ÇIKTI

İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup eden Filenin Sultanları, E Grubu’nu namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Turnuvada gruplarını ilk iki sırada bitiren toplamda 16 takım, üst tura yükseliyor. Son 16’da, grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale çıkmak için mücadele verecek. Ardından yarı final, üçüncülük ve final mücadeleleri gerçekleştirilecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Milliler arasında Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydin, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİ

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katıldı ve o günden bu yana kesintisiz altı turnuvada yer aldı. İlk organizasyonda 10’uncu sırada bulunan milliler, en iyi derecesini 2010’da 6. olarak elde etti. Takım, sonraki yıllarda 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’cu ve 2022’de 8’inci sırada yer alarak bu kez daha büyük hedeflere koşuyor.