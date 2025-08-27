Filenin Sultanları Slovenya’yı bekliyor!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI YENDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 yenerek grup aşamasını zirvede tamamladı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşma, saat 12.00’de başladı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milliler, rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25 set sonuçlarıyla mağlup etti.

LİDER OLARAK GRUPTAN ÇIKTI

İspanya ve Bulgaristan’ı da yenen Filenin Sultanları, E Grubu’nu namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Turnuvada grup aşamasını ilk iki sırada bitiren 16 takım, üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Takım kadrosunda, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN ŞAMPİYONADAKİ TARİHİ

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katıldı ve o tarihten bu yana aralıksız altı turnuvada mücadele etti. İlk organizasyonda 10’uncu sırayı elde eden milliler, en iyi derecesini 2010’da 6’ncılık ile yaşadı. Sonraki yıllarda ise 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci sırada yer alan Filenin Sultanları, bu defa daha büyük hedefler peşinde koşuyor.