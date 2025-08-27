Filenin Sultanları Slovenya’yı bekliyor

KANADA ÜZERİNDEKİ GALİBİYET

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 yenerek grup aşamasını lider tamamladı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşma saat 12.00’de başladı. Milli takım, maç boyunca üstün bir performans sergileyerek rakibini 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle geçti.

İspanya ve Bulgaristan’ı da mağlup eden Filenin Sultanları, E Grubu’nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 takım üst tura geçiş yapacak. Son 16’da grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale çıkmak için rekabet edecek. Ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

Milli takım kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın.

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006 yılında katıldı ve o tarihten bu yana kesintisiz altı turnuvada mücadele ediyor. İlk organizasyonda 10’uncu sırada yer alan milli takım, 2010’da 6’ncı olarak en iyi derecesini elde etti. Takım, sonraki yıllarda 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci olarak görev yaptı. Bu kez daha büyük hedeflere doğru ilerliyor.