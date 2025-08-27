Filenin Sultanları Slovenya’yla Eşleşti!

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI MAĞLUP ETTİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü karşılaşmasında Kanada’yı 3-0 yenerek grup etabını zirvede tamamladı. Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan karşılaşma, millilerin üstün oyunuyla geçti. Rakip takımı 21-25, 25-27 ve 13-25’lik setlerle mağlup eden Filenin Sultanları, güçlü bir performans sergiledi.

LİDER OLARAK GRUPTAN ÇIKTI

İspanya ve Bulgaristan’ı da yenen milli takım, E Grubu’nu namağlup lider olarak tamamladı. Son 16 turunda Slovenya ile eşleşme şansı yakaladı. Turnuvada grubu ilk iki sırada bitiren toplam 16 takım, üst tur için mücadele edecek. Son 16’da grup liderleri ve ikincileri çapraz eşleşme sistemiyle çeyrek finale ilerlemek için yarışacak ve ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Milliler, kadrosunda şu oyunculara yer veriyor: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Gizem Örge ve Eylül Akarçeşme Yatgın.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI TARİHİ

Türkiye, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’na ilk kez 2006’da katıldı. O tarihten bu yana kesintisiz olarak altı turnuvada yer alan milli takım, ilk organizasyonda 10’uncu sırayı aldı. En iyi derecesini 2010’da 6’ncılık ile elde eden Türkiye, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu ve 2022’de 8’inci oldu. Şimdi ise daha büyük hedeflere doğru ilerliyor.