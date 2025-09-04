Filenin Sultanları Yarı Finalde Japonya’yı Bekliyor

ŞAMPİYONAYA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Tayland’ın Bangkok kentinde gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çerçevesinde çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, ABD karşısında maça etkili bir başlangıç yaptı ve ilk seti 25-14 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

İKİNCİ SETTE ZORLUK YAŞANDI

İkinci sette üstünlüğü sürdüremeyen milli takım, bu seti 22-25 kaybederek zorluk yaşamış oldu. Ancak üçüncü sette, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un etkili hücumları sayesinde yeniden öne geçerek seti 25-14 kazandı.

DÖRDÜNCÜ SETTE KONTROL TAMAM

Dördüncü sette kaptan Eda Erdem’in blokları ve Zehra Güneş’in katkısıyla seti 25-23 kazanarak mücadeleyi 3-1’lik sonuçla tamamladı ve yarı finale yükselmeyi başardı.

YARI FİNALDE JAPONYA’YA KARŞI

Bu önemli galibiyetin ardından Filenin Sultanları, cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile yarı final mücadelesine girecek. Bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.