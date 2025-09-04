Spor

Filenin Sultanları Yarı Finalde Japonya’yı Bekliyor

filenin-sultanlari-yari-finalde-japonya-yi-bekliyor

ŞAMPİYONAYA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Tayland’ın Bangkok kentinde gerçekleştirilen 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çerçevesinde çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, ABD karşısında maça etkili bir başlangıç yaptı ve ilk seti 25-14 gibi net bir skorla kazanmayı başardı.

İKİNCİ SETTE ZORLUK YAŞANDI

İkinci sette üstünlüğü sürdüremeyen milli takım, bu seti 22-25 kaybederek zorluk yaşamış oldu. Ancak üçüncü sette, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt’un etkili hücumları sayesinde yeniden öne geçerek seti 25-14 kazandı.

DÖRDÜNCÜ SETTE KONTROL TAMAM

Dördüncü sette kaptan Eda Erdem’in blokları ve Zehra Güneş’in katkısıyla seti 25-23 kazanarak mücadeleyi 3-1’lik sonuçla tamamladı ve yarı finale yükselmeyi başardı.

YARI FİNALDE JAPONYA’YA KARŞI

Bu önemli galibiyetin ardından Filenin Sultanları, cumartesi günü saat 11.30’da Japonya ile yarı final mücadelesine girecek. Bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Türkiye, Dijital Türk Lirası İle Dönüşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci aşaması için finans ve teknoloji kuruluşlarını projeye katılmaya davet etti.
Gündem

Elazığ’da Yeni Konutlar Hızla İlerliyor

Elazığ'da, 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 36 bin 557 konut teslim edildi, 5 bin 898 konutun inşası devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.