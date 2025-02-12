Filip Kostic: Avrupa Ligi İçin İyimseriz

ZORLU BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, “Yarın zorlu bir maç olacak. Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. İlk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Pozitif bir düşünceyle sahada olacağız. Yarın alacağımız sonuç bizim için önemli olacak çünkü aynı rakiple haftaya yine karşılaşacağız” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında yarın saat 20.45’te Belçika’nın Anderlecht takımını ağırlayacak. Bu mücadele öncesinde basın toplantısında açıklamalar yapan Filip Kostic, “Ben lig aşamasında listeye yazılamamıştım çünkü listeye yazılma kapanmıştı. Bu kolay değildi. Tüm maçlarda oynamayı dilerdim. Takıma yardımcı olabilirdim ve takım da bana yardımcı olabilirdi. Şimdi Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçını oynayabileceğim için çok mutluyum. Taraftarın önünde olması daha da iyi çünkü onlar bize enerji oluyorlar” diye ifade etti.

ŞANSIMIZI DEĞERLENDİRMELİYİZ

Kostic, bu önemli maç öncesinde, takımın görünümüne dair düşüncelerini de paylaştı. “Büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum” ifadesiyle, ekibin bu zorlu karşılaşmada göstereceği performansı vurguladı.