Bayrampaşa Belediyesinde Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Tutuklama

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesindeki çeşitli kamu görevlileri ile şüpheli şahıslara ilişkin “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri başarıyla tamamlandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden, görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu’nun da bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİ İFADELER ALINDI

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, yeni müşteki, tanık ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital verilerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda haklarında gözaltı kararı çıkan 13 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı.