Bayrampaşa Belediyesinde Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Tutuklama

bayrampasa-belediyesinde-yolsuzluk-sorusturmasinda-8-tutuklama

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Bayrampaşa Belediyesindeki çeşitli kamu görevlileri ile şüpheli şahıslara ilişkin “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri başarıyla tamamlandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden, görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu’nun da bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİ İFADELER ALINDI

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, yeni müşteki, tanık ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital verilerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda haklarında gözaltı kararı çıkan 13 şüpheli, düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Turgutlu’daki Bebek Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28 yaşındaki anne, 3 aylık kızının hareketsiz yattığını fark edince durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölümün nedeni araştırılıyor.
Gündem

NATO’dan Rusya’ya Karşı Çok Katmanlı Savunma Planı

NATO, Rusya'dan gelen tehditlere karşı doğu kanadını güçlendirecek çok katmanlı bir savunma sistemi kurma hedefinde. Sistem, teknik engeller ve sensörler içeriyor.
Gündem

Kayıp Kız Kardeşi Ulaşan Ayten Tuncer’in Acı Hikayesi

Hatay'daki depremde kaybolan kardeşinin cenazesine ulaşan Ayten Tuncer, "Kardeşim, kayıp yakınlarına umut kaynağı olsun" şeklinde duygularını ifade etti.
Gündem

Kayseri’de Genç Babasının Büfesini Kurşunladı

Melikgazi'de bir kişinin, babasına ait büfeye ateş açtığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Gündem

Filipinler’deki At Yarışında Feci Kaza: Jokey Elvin Abrea Hayatını Kaybetti

Filipinler'deki bir at yarışında düşen jokey Elvin Abrea, başka bir atın çiğnemesi sonrası yaşamını yitirdi. Olay, yarış sırasında gerçekleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.