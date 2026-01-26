Filipinler Feribotunda Can Kaybı 15’e Yükseldi

GÜNEY ASYA’DA FELAKET: FERİBOT BATTI

Güney Asya ülkesi Filipinler’in Mindanao bölgesinde, 359 kişiyi taşıyan bir feribot batarak büyük bir faciaya yol açtı. Yerel medya kaynaklarına yansıyan haberlere göre, Mindanao bölgesindeki Zamboanga Limanı’ndan Sulu Adası’na seyahat eden “M/V Trisha Kerstin 3” isimli feribot, teknikte arıza yaşandığı için Pilas Adası açıklarında suya gömüldü. Feribotta, 332 yolcu ve 27 mürettebat olmak üzere toplamda 359 kişi bulunuyordu.

İLK BELİRTİLERE GÖRE CAN KAYBI ARTIYOR

Pilas Adası’na bağlı Basilan ilinin Belediye Başkanı Arsina Laja Kahing-Nanoh, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, feribotun batması sonrasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Daha sonra yapılan güncellemelerde ölü sayısının 15’e yükseldiği ifade edildi. Ayrıca, halen kayıp olan birçok kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Filipin Sahil Güvenliği, yürütülen arama ve kurtarma çabalarının koordine edildiğini belirtirken, şu ana kadar 138 kişinin kurtarıldığını duyurdu. 116 milyon nüfusa sahip olan Filipinler, sıkça karşılaşılan feribot kazaları ile tanınıyor ve geçmişte yaşanan kazalarda ciddi can kayıpları yaşanmıştı. 2023’te Fildişi Burnu’nda meydana gelen bir feribot yangınında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.