“Filistin’i Tanımak, Çözümü Yaşatır”

EUROPA BİRLİĞİ’NDEN FİLİSTİN DESTEK AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya’daki Bled Stratejik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Filistin’i tanıyan Avrupa ülkelerine dair desteklerini belirtti. Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır. Ancak iki devletli çözümü canlı tutacak” diyerek Avrupa’nın bu konu üzerindeki güçlü destekçiliğini vurguladı. AB’nin Gazze konusundaki tavrının “çifte standart” eleştirilerine maruz kaldığı hatırlatıldığında Kallas, “Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Yani, bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Yapamadık. Peki neden? Çünkü 27 üye ülkemiz var. Biliyorsunuz, Ukrayna konusunda ortak bir tutumumuz var ancak Orta Doğu’da olup bitenler konusunda farklı sebeplerimiz var, bazı tarihsel sebepler, bazı başka sebepler” diye ekledi.

GÜVENİRLİK VE ÜYE ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ

Kallas, Avrupa Birliği’nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle üye ülkeleri ortak bir pozisyonda buluşturmak için büyük çaba harcadığını ifade etti. “İsrail’e sürekli baskı yapıyoruz. İnsani yardımın en büyük sağlayıcısı biziz. Filistin yönetiminin en büyük destekçisi biziz. İki devletli çözümü ayakta tutan biziz ve birçok üye ülke bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor” diye konuştu. Yine de AB’nin yeterli tepki veremediğinin bilincinde olduğunu dile getiren Kallas, “Gerçekten karar alamamamız, tepki veremememiz beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sunduğumuz önerilerde nitelikli çoğunluğa bile sahip değiliz” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL DUYGULAR VE AMACIMIZ

Kallas, kişisel duygularını da şu şekilde ifade etti: “Şahsen elbette, tüm bunları duyuyorum. Yani buraya geldiğinizde protestoları ve her şeyi duyuyorsunuz ve bu hiç de kolay değil. Öncelikle elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen bunun yeterli olmamasından hayal kırıklığını yaşıyorum çünkü bu insani felaket hala devam ediyor. Bu yüzden üye ülkelerle ortak bir tutum sergilemek için çalışmaya devam ediyorum.”

ABD VE İNSANİ YARDIM

Kallas, İsrail üzerinde asıl etki sahibi olan ülkenin ABD olduğuna değinerek, bu sebeple AB’nin daha yoğun bir şekilde insani yardımlarla ilgili destek oluşturmaya çalıştığını söyledi. Fransa’nın öncülüğündeki 8 Avrupa ülkesinin Filistin’i tanıyacağının hatırlatılması üzerine Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır ancak iki devletli çözümü canlı tutacak. Tekrar ediyorum, Avrupa bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi ve herkes iki devletli çözümü destekliyor. Yani iki devletli olmak için, bu seviyeye ulaşacak daha güçlü ve eşit bir Filistin devletine ihtiyacımız var” değerlendirmesini yaptı.

NETANYAHU’NUN AB’YE GİRİŞİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emri nedeniyle AB ülkelerine alınmaması gerektiği görüşünü paylaşıp paylaşmadığına dair bir soruya Kallas, “Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar. Yani uluslararası hukuk böyleyse, öyledir. Bu da size cevabı veriyor” yanıtını verdi.