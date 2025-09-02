“Filistin’i Tanımak Çözümü Yaşatır.”

AVRUPA ÜLKELERİNE DESTEK AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya’da düzenlenen Bled Stratejik Forumu’nda gerçekleştirdiği açıklamalarda, Filistin’i tanıyan Avrupa ülkelerine olan desteğini ifade etti. Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır. Ancak iki devletli çözümü canlı tutacak” diyerek, Avrupa’nın bu meselenin en güçlü destekçisi olduğunu belirtti.

AB’NİN ÇİFTE STANDART SUÇLAMALARI

Kallas, AB’nin Gazze konusunda yaşadığı “çifte standart” suçlamaları üzerine, “Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Yani, bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Yapamadık. Peki neden? Çünkü 27 üye ülkemiz var. Biliyorsunuz, Ukrayna konusunda ortak bir tutumumuz var ancak Orta Doğu’da olup bitenler konusunda farklı sebeplerimiz var, bazı tarihsel sebepler, bazı başka sebepler” dedi. Kallas, AB’nin güvenilirliğinin tehdit altında olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, üye ülkeleri ortak bir pozisyonda buluşturabilmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

GÜVENİLİRLİĞE YENİDEN KAVUŞMA ÇABALARI

Kallas, “İsrail’e sürekli baskı yapıyoruz. İnsani yardımın en büyük sağlayıcısı biziz. Filistin yönetiminin en büyük destekçisi biziz. İki devletli çözümü ayakta tutan biziz ve birçok üye ülke bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor” diye konuştu. Ancak AB’nin yeterli tepkiyi veremediğinin farkında olduğunu söyleyen Kallas, “Gerçekten karar alamamamız, tepki veremememiz beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sunduğumuz önerilerde nitelikli çoğunluğa bile sahip değiliz” ifadelerini kullandı.

PERSONAL HİS VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Kallas, kişisel duygularını aktarırken, “Şahsen elbette, tüm bunları duyuyorum. Yani buraya geldiğinizde protestoları ve her şeyi duyuyorsunuz ve bu hiç de kolay değil. Öncelikle elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen bunun yeterli olmamasından hayal kırıklığını yaşıyorum. Bu insani felaket hala devam ediyor. Bu yüzden üye ülkelerle ortak bir tutum sergilemek için çalışmaya devam ediyorum” dedi.

ABD ETKİSİ VE İNSANİ YARDIMLAR

İsrail üzerinde en büyük etki sahibinin ABD olduğunu belirten Kallas, bu nedenle AB’nin “daha çok insani yardımla ilgili yardımcı olmaya çalıştığını” dile getirdi. Fransa öncülüğündeki 8 Avrupa ülkesinin Filistin’i tanıyacağına dair hatırlatma yapıldığında Kallas, “Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır ancak iki devletli çözümü canlı tutacak. Tekrar ediyorum, Avrupa bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi ve herkes iki devletli çözümü destekliyor” değerlendirmesini yaptı.

NETANYAHU’NUN DURUMU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında çıkarılan tutuklama emri gereğince Avrupa ülkelerine alınmaması gerektiği görüşünü paylaşmasına yönelik bir soruya Kallas, “Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar” yanıtını verdi.