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Filistin Sağlık İhtiyaçları Endişe Verici

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GENEL DİREKTÖRDEN ÖNEMLİ PAYLAŞIM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Cenevre’de düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi’nin 78. toplantısı için Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan ile bir araya geldiğini duyurdu.

GAZZE’DEKİ ACİL DURUM

Ghebreyesus, “İşgal altındaki Filistin topraklarındaki kritik sağlık durumu ve özellikle Gazze’deki endişe verici sağlık ihtiyaçları hakkında Sağlık Bakanı Ramadan ile görüştük.” dedi. DSÖ ekiplerinin, sahada kalarak sağlık çalışanlarına hayat kurtarma hizmetlerinde destek vermeyi sürdürdüğünü vurguladı. Ayrıca, görüşme sırasında devam eden DSÖ reformları ve sürdürülebilir finansman çalışmaları hakkında da bilgiler paylaştı.

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