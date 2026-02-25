Filistinli Yetkililer: İsrail Hurması ile Filistin Hurmasını Ayırt Edin

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’da üretilen bazı İsrail hurmalarının Filistin kökenliymiş gibi satılmasına karşı tüketicileri bilgilendirdi. Özellikle Ölü Deniz etrafında yetiştirilen hurmaların görünüm ve boyut bakımından benzerlik göstermesi nedeniyle ürünlerin ayırt edilmesinin zor olduğuna vurgu yapıldı. Bu sebeple, hurma alırken ambalaj üzerindeki barkod, üretici firma bilgileri ve resmi sertifikaların dikkatlice incelenmesi gerektiği ifade edildi. Filistin Hurma Konseyi Başkanı İbrahim Duayk, satıştaki hurmanın menşeini kontrol etmek için Filistin Tarım Bakanlığı ve Ticaret Odası tarafından sağlanan sertifikalara dayalı barkodların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

AYIRT ETMENİN YOLU

Filistin’e ait hurma bahçelerinin temiz su kuyularından sulandığına dikkat çeken Duayk, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Yasa dışı yerleşimciler hurma bahçelerini arıtılmış atık sularla sularken, bu durum ürünlerin kalitesini ve aromasını olumsuz etkiliyor. Filistin menşeli hurma türleri ile yerleşim alanlarındaki hurmaların boyut, renk ve tat farklılıkları olabiliyor. Filistin hurmasının rengi doğal bal rengine yakın olup, taneleri orta boyutlardadır. Yerleşim alanlarındaki hurmalar ise daha iri taneli ve daha canlı renkte oluyor. Ayrıca, atık su ile sulama aracılığıyla şeker içeriği ve besin bileşiminde de farklılıklar görülebiliyor.” Filistinli üreticiler, ürünlerinin üzerlerinde hem “Filistin ürünü” ibaresi hem de Filistin bayrağını taşıyan 625 numaralı Ürdün barkodunu kullanarak ihraç ediyor. Öte yandan, İsrail ürünleri 729 ile başlayan ve bazen 871 ile devam eden barkodlar ile piyasaya sürülüyor.

ÖNEMLİ FARKLAR

Her iki bölgede de en çok tercih edilen tür Medjoul (Medjool) hurması olması sebebiyle, bu tür üzerinden ayırt etmek güç gibi görünüyor. Boyut, renk ve yumuşaklık bakımından da benzerlikler taşıyabiliyorlar. Sosyal medyada bir Filistinli tacir, Filistin hurmalarının temiz su kaynaklarıyla sulanmasının, tazelik açısından avantaj sağladığını dile getirdi. Tacir, hurmaları ikiye bölerek çekirdeklerini gösterdi ve İsrail hurmalarındaki çekirdeklerde lekeler bulunduğunu pratik bir şekilde açıkladı. Filistin hurmasında ise hiçbir leke olmadığını ve İslam alemine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.