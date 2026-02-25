Filistinli Yetkililerden Tüketicilere Hurma Uyarısı

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’da üretilen bazı İsrail hurmalarının Filistin menşeli olarak pazarlanmasına yönelik tüketicileri uyardı. Özellikle Ölü Deniz bölgesinde yetiştirilen hurmaların görsel olarak benzerlik göstermesi nedeniyle bu ürünlerin ayırt edilmesinin zor olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, tüketicilerin hurma satın alırken ambalaj üzerindeki barkodlar, üretici bilgileri ve resmi sertifikaları dikkatlice incelemeleri gerektiği vurgulandı. Filistin Hurma Konseyi Başkanı İbrahim Duayk, piyasada satılan hurmaların menşeini doğrulamak için Filistin Tarım Bakanlığı ve Ticaret Odası tarafından verilen sertifikalara dayanarak barkodların incelenmesinin önemine değindi.

AYIRT ETMENİN YÖNTEMİ

Duayk, Filistinli hurma bahçelerinin temiz su kaynaklarıyla sulandığına işaret ederken, yasa dışı yerleşimcilerin hurma bahçelerini arıtılmış atık sularla suladığını belirtti. Bu durumun ürünlerin kalitesini ve aromasını olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Duayk, “Filistin menşeli hurma türleri ile yerleşim alanlarındaki hurmaların boy, renk ve tatları değişebiliyor. Filistin menşeli hurmanın rengi doğal bal rengine yakındır ve taneleri ortadır. Yerleşim alanlarındaki hurmalar ise iri taneli ve daha renkli oluyor. Atık sularla sulama nedeniyle şeker içeriği ve besin bileşiminde değişiklikler de meydana gelebiliyor” dedi. Filistinli üreticiler, ‘Filistin ürünü’ ibaresi ve Filistin bayrağı taşıyan 625 numaralı Ürdün barkodunu kullanarak ihraç ediyor. Buna karşın, İsrail ürünleri 729 ile başlayan ve bazen 871 ile devam eden barkodlarla piyasaya sunuluyor.

İŞTE EN BÜYÜK FARK

Her iki bölgedeki en yaygın tür olan Medjoul (Medjool) hurmasının ayırt edilmesinin güç olduğunu ifade eden Duayk, “Boyut, renk ve yumuşaklık açısından benzerlik gösterebiliyorlar” dedi. Sosyal medya üzerinden bir Filistinli tacir, Filistin hurmalarının temiz su kaynaklarıyla sulandığını, bu sebeple tazeliğini uzun süre koruduğunu söyledi. Hurmaları ikiye bölerek çekirdeklerini gösteren tacir, İsrail hurmalarının çekirdeklerinde benekler olduğunu uygulamalı bir şekilde aktardı. Filistin hurmasında ise herhangi bir leke olmadığını, bu farkların İslam aleminde önemli uyarılar oluşturduğunu bir kez daha hatırlattı.