Filistinliler Gazze’de Kuzeye Geçmeye Başladı

FİLİSTİNLİLERİN GEÇİŞİ İÇİN YENİ YOL HARİTASI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabında önemli bir bilgi paylaştı. Adraee, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin batısındaki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru’ndan kuzeye geçebileceğini belirtti. Ayrıca, yerel saatle 09.00’dan (TSİ 10.00) itibaren araçların Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi’nin kuzeyine devam edebileceğine dair açıklamada bulundu. Adraee, araçlarda silah bulunmasının bir ihlal olarak değerlendirileceğini vurguladı ve İsrail askerlerinin bulunduğu yerlerden uzak durulması gerektiğini, ayrıca İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

ESİR TAKASINDA KRİZ VE ÇÖZÜM ADIMLARI

Hamas ile İsrail arasında, Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması nedeniyle bir kriz oluşmuştu. Esir takasının ikinci turunda, Hamas İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Yehud’un serbest kalmaması nedeniyle Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Yehud’un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

KATAR’IN ROLÜ VE MUTABAKAT

Katar, Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yaşanan krizin çözüldüğünü açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, iki taraf arasında bir mutabakata varıldığını duyurdu. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise, perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir diğer İsrailli esirin serbest bırakılacağını bildirdi. Bu yeni esir takası turunda ve sonrasında cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı kaydedildi. Ayrıca, bu anlaşmanın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği belirtildi.

TRUMP’IN ÖNERİSİNE TEPKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’nin yıkım halinde olduğunu ifade ettiği bir konuşmada, bölgedeki Filistinlilerin sınır komşusu Ürdün ve Mısır’a yerleştirilmesini önerdi. Bu öneriye Mısır’dan tepki geldi; “Filistinlilerin topraklarından sürülmesi kabul edilemez” ifadesi kullanıldı. Hamas ise “Halkımızın topraklarından çıkarılması ya da sürülmesine yönelik herhangi bir planı kesinlikle reddediyoruz” açıklamasını yaptı.