Filistinlilerin Acı Çekmesi Haklı Gösterilemez

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Gazze’deki saldırılarında masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybediyor. Bu durumla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bağdat’taki 34. Arap Birliği Zirvesi’nde gündeme getirdi.

DÜNYA BÜYÜK BİR SINAVLA KARŞIYAH

Guterres, “Gazze’den başlayarak bölge ve dünya büyük sınavlarla karşı karşıya. Filistin halkının toplu şekilde acı çekmesini hiçbir şey haklı gösteremez.” sözlerine yer verdi. Filistin halkının yerinden edilmesine karşı olduklarını belirten Guterres, bölgedeki gelişmelere dair önemli noktaları vurguladı.

BÖLGESEL GELİŞMELER ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, Suriye’nin egemenliği ve bağımsızlığının hayati önem taşıdığını söyledi. Yemen’de çözüm için doğrudan diyalog kurulması gerektiğini vurguladı. Sudan’daki şiddetin durdurulması ve acil müdahale gerektiğinin altını çizdi.

LİBYA’DA İSTİKRAR ÇABALARI

Libya’daki duruma da değinen Guterres, istikrar sağlanması amacıyla uluslararası aktörlerle işbirliği içinde olduklarını ve çatışmaların sona ermesi yönünde çaba gösterdiklerini belirtti. Irak hükümeti ve halkına desteklerini de sözlerine ekledi.