Final Adı Belli Oldu, PSG Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, Fransız takımı Paris Saint-Germain, İngiliz ekibi Arsenal’i kendi sahasında ağırladı. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Fabian Ruiz’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

PENALTI ATAĞI VE GOLLER

İkinci yarıda, 66. dakikada PSG penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası hakem Felix Zwayer’in PSG lehine verdiği penaltıda Vitinha, kaleci Raya ile karşı karşıya geldi ama vuruşu başarıyla kurtardı. Ancak 72. dakikada Achraf Hakimi’nin kaydettiği golle PSG farkı 2’ye çıkardı. Ardından 76. dakikada Arsenal’dan Saka, topu ağlara göndererek skoru 2-1’e taşıdı.

Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım da başka fırsatlardan yararlanamayınca, Paris Saint-Germain sahadan 2-1 galip ayrıldı. İlk maçı da 1-0 kazanmış olan PSG, adını finale yazdırarak Inter ile karşılaşacak. Devler Ligi final maçı 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da oynanacak.