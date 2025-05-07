Finalin Adı Belli Oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİNDE PSG FARKLI GALİBİYET ALDI

Fransız ekip Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında İngiliz temsilcisi Arsenal’i ağırladı. Ev sahibi takım, maçın 27. dakikasında Fabian Ruiz’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu şekilde sona erdi.

PENALTI KAÇTI, HAKİMİ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Maçın 66. dakikasında PSG penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrası hakem Felix Zwayer, PSG lehine penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Vitinha’nın vuruşunu kaleci Raya kurtardı. Ancak, 72. dakikada Achraf Hakimi önemli bir gol atarak skoru 2-0 yaptı. 76. dakikada Arsenal’dan Saka, topu filelere göndererek durumu 2-1 yaptı. Maçta ilerleyen dakikalarda her iki ekip de alternatif ataklardan sonuç alamadı.

PSG FİNALE YÜKSELİYOR

Paris Saint-Germain, sahadan 2-1 galip ayrılarak final biletini kaptı. Önceki maçı da 1-0 kazanarak toplamda 3-1’lik skorla finale yükseldi. Artık PSG, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da oynanacak olan final karşılaşmasında Inter ile karşılaşacak.