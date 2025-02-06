Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti

GÜN SONU BİST100 RAKAMLARI

BIST100 endeksi günü %1,26 artış ile 122,35 puanlık yükselişle 9.842,15 puandan tamamladı. Gün içindeki işlem hacmi ise 93,66 milyar TL olarak kaydedildi. Ayrıca, finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler de yaşandı.

YABANCILARDAN HİSSE ALIMI

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 31 Ocak haftasında piyasada fiyat ve kur dalgalanmalarından arındırılmış verilere göre 89,1 milyon dolar net hisse alımı gerçekleştirdiği gözlendi. Bu durum, yabancıların Türk hisse senedi piyasasına olan ilgisini sürdüğünü gösteriyor.

YEŞİL GYO’DA KONKORDATO SÜRECİ

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Yeşil GYO) konkordato başvurusunun ardından iştirakleri olan Yeşil Yatırım Holding ve Yeşil Yapı hisseleri ciddi düşüşler yaşadı. Her iki hisse de Borsa İstanbul’da taban fiyat seviyesine geriledi ve Yeşil GYO payları Yakın İzleme Pazarı’na alındı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

İngiltere Merkez Bankası, ekonomik büyüme öngörülerindeki zayıflama sebebiyle faiz indirim sürecini devam ettirdi. Merkez Bankası rezervlerinin geride kalan haftada tarihi zirve seviyesinden 1 milyar 585 milyon dolar azalarak 165 milyar 975 milyon dolara düştüğü bildirildi.

QNB INVEST’TEN PİYASA ÇALIŞMASI

QNB Invest, bugün yayımladığı Aylık Piyasa Görünümü raporunda, hisse senetlerine yeni girişlerin zayıf seyrettiğini belirtti. Ancak önümüzdeki iki ay için daha olumlu beklentilere sahip olduklarını ifade etti.

OTOKAR HİSSE YORUMU

Yapı Kredi Yatırım, OTKAR-Otokar için hedef fiyatını 610,00 TL olarak belirleyip, tavsiyesini “tut” olarak korudu.

KKM HESAPLARINDA DÜŞÜŞ

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki toplam tutar, 1 trilyon TL’nin altına inmiş durumda.

YERLİ DÖVİZ MEVDUATI AZALDI

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 355,20 milyon dolar azalma gösterdi. Bu, yerli yatırımcıların döviz tutma eğiliminde bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.