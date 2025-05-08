Finans Ve Borsa Gelişmeleri Özeti

BIST100 GÜNÜ 204,59 PUAN ARTIŞLA KAPATTI

BIST100 endeksi, günü %2,25 oranında artışla 9.279,21 puandan kapattı ve işlem hacmi 97,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin günlük işlem hacmi ise 83,6 milyar TL oldu. Bu süreçte, finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler yaşandı.

NİSAN AYINDA EN YÜKSEK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, nisan ayında en yüksek aylık reel getiri külçe altında oldu. 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde de altın, yatırımcılarına en çok kazandıran araç olarak öne çıktı. Öte yandan, BIST 100 endeksi ise belirtilen tüm zaman dilimlerinde reel olarak en çok kaybettiren yatırım aracı konumunda.

YABANCI YATIRIMCI HİSSEDE ALIM YAPTI

Yabancı yatırımcı, bir haftalık alım molasının ardından tahvilden güçlü bir çıkış gerçekleştirdi. 2 Mayıs haftasında net 1,2 milyar dolarlık tahvil satan yabancılar, hisse senedi tarafında alımlarını sürdürdü.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ

İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirerek %4,25 seviyesine çekti. Başkan Bailey, enflasyondaki düşüşe dikkat çekerken, “kademeli ve dikkatli” adımlar atılacağını vurguladı.

TCMB REZERVLERİ DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 2 Mayıs ile sona eren haftada 141 milyar 50 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara geriledi.

ÖZDERİCİ GYO SERMAYE ARTIRMA KARARI ALDI

Özderici GYO, sermayesini iç kaynaklardan 400 milyon TL artırarak 650 milyon TL’ye çıkarma ve %160 oranında bedelsiz pay dağıtma kararı aldığını KAP’a bildirdi.

ENDKS ÜSTÜ GETİRİ TAVSİYESİ

TERA Yatırım, MGROS-Migros hissesi için hedef fiyatını 819,2 TL’den 817 TL’ye düşürdü ve tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak korudu.

İŞ YATIRIM’DAN TTKOM ANALİZİ

İş Yatırım, TTKOM-Türk Telekom için hedef fiyatını 69.4 TL olarak belirledi ve tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

SABANCI HOLDİNG HİSSESİ İÇİN HEDEF FİYAT AÇIKLANDI

Gedik Yatırım, SAHOL-Sabancı Holding hissesi için hedef fiyatını 543,34 TL olarak belirleyip, tavsiyesini “endeks üstü getiri” olarak güncelledi.