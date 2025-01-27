Finans ve Borsa Haberlerinde Öne Çıkanlar

BİST100 ENDİKSİ KAPANIŞTA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

BIST100 endeksi, günü yüzde 1.06 (-107 puan) düşüşle 9.997,85 puandan kapattı. İşlem hacmi ise 91,622 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu süreçte, finans ve borsa piyasalarını etkileyen önemli gelişmeler yaşandı.

YATIRIM FİNANS MAIN BIST100 BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Yatırım Finansman, bugün yayımladığı strateji raporunda 2025 yılı BIST100 beklentilerini açıkladı. Kurum, “TCMB’nin faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini ve BIST100’ün 2025 sonuna kadar 15 bin seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz.” ifadesini kullandı.

BİLANÇO DÖNEMİ BAŞLIYOR

2024 yılı dördüncü çeyrek bilanço dönemi, Borsa İstanbul’da Türkiye Sigorta’nın açıklamasıyla yarın itibarıyla başlayacak. Bankacılık sektöründe ise ilk bilanço, 29 Ocak’ta Garanti BBVA tarafından açıklanacak.

Merkez Bankası’nın brüt rezervleri, 24 Ocak haftasında önceki haftaya göre 4,3 milyar dolar artarak 167,6 milyar dolara yükseldi ve bu rakam tarihi bir seviye oluşturdu.

NASDAQ 100 VADELİ ENDESİNDE KAYIP YÜZDE 4’Ü AŞTI

Çin merkezli DeepSeek’in yapay zeka alanındaki rekabet gücü ve Amerika’nın sektördeki liderliği konusundaki endişeler, global piyasalarda satış dalgasına yol açarak ABD’deki Nasdaq 100 vadeli endeksinde keskin düşüşe neden oldu.

VİŞNE MADENCİLİK HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELİRLENDİ

Vişne Madencilik’in halka arzında (VSNMD) talep toplama tarihleri belirlendi. Tera Yatırım Menkul Değer A.Ş.’nin konsorsiyum lideri olduğu halka arzda, 3 – 4 – 5 Şubat 2025 tarihlerinde 37,44 TL sabit fiyatla talep toplanacak.

REEL KESİM GÜVEN ENDİKSİ OCAK’TA DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

2025 yılı Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 102,6 olarak belirlendi.