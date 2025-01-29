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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı Yapıldı

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İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANTISI YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, hem dünya hem de Türkiye’nin makroekonomik durumu detaylı bir şekilde ele alındı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Ayrıca, bankacılık sektörünün genel görünümü gözden geçirildi ve bu alanda atılabilecek yeni adımlar hakkında görüşmeler yapıldı. Komitenin, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri olan finansal istikrarı sağlamak için bütüncül bir anlayışla çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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