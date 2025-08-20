FİNLANDİYA’DA MİLLETVEKİLİ İNTİHAR ETTİ

EEMELI PELTONEN’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Finlandiya Sosyal Demokrat Parti (SDP) milletvekili Eemeli Peltonen’in intihar ederek yaşamını sonlandırdığı bildirildi. 30 yaşındaki Peltonen, ilk döneminde Uusimaa bölgesini temsil ediyordu. SDP grup başkanı Tytti Tuppurainen yaptığı açıklamada, “Eemeli’nin ölümü hepimizi derinden sarstı. Çok sevilen bir arkadaşımızdı, onu büyük özlemle anacağız. Genç bir hayat çok erken sona erdi” ifadesini kullandı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Peltonen, son haftalarda Instagram hesabı üzerinden böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü belirtmiş, geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle meclis görevine ara verdiğini paylaşmıştı. 2023 seçimlerinde 5 bin 747 oyla parlamentoya giren Peltonen, İçişleri ve Hukuk İşleri komitelerinde görev yapıyordu. Aynı zamanda Jarvenpaa Belediye Meclisi üyesi ve tarihin en genç belediye başkanlık kurulu başkanı olarak da çalışmıştı.

POLİTİKACILARDAN TAZİYE MESAJLARI

Merkez Parti milletvekili ve eski savunma bakanı Antti Kaikkonen, sosyal medya üzerinden Peltonen’i “yetenekli, sıcak ve sempatik bir isim” olarak anarak ailesine başsağlığı diledi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da Peltonen’in ölümünün kendisini derinden sarstığını ifade etti. Peltonen’in otopsi süreci tamamlana kadar kesin ölüm nedeninin açıklanmayacağı bildirildi.

FİNLANDİYA’DAKİ İNTİHAR ORANLARI

Finlandiya, halk sağlığına dair verilerde AB ve OECD ortalamalarının üzerinde seyreden intihar oranlarıyla dikkat çekiyor. 2021’de Finlandiya’da her 100.000 kişiden yaklaşık 14,6’sı yaşamına son verdi. 2022 yılında ise ülkede 740 kişi intihar etti. Bu intiharların 556’sı erkek, 184’ü kadın ve en yüksek vaka sayısı 40-64 yaş grubunda görüldü.