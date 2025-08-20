Finlandiya Milletvekili İntihar Etti

Eemeli Peltonen’in Ölümü Derin Bir Üzüntü Yarattı

Finlandiya Sosyal Demokrat Parti (SDP) milletvekili Eemeli Peltonen’in intihar ederek hayatını kaybettiği bildirildi. 30 yaşındaki Peltonen, ilk döneminde Uusimaa bölgesini temsil ediyordu. SDP grup başkanı Tytti Tuppurainen, “Eemeli’nin ölümü hepimizi derinden sarstı. Çok sevilen bir arkadaşımızdı, onu büyük özlemle anacağız. Genç bir hayat çok erken sona erdi” şeklinde bir açıklama yaptı.

Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Ediyordu

Peltonen, geçtiğimiz haftalarda Instagram üzerinden böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve ardından geçirdiği enfeksiyon sebebiyle meclis görevine ara verdiğini paylaşmıştı. 2023 seçimlerinde 5 bin 747 oyla parlamentoya giren Peltonen, İçişleri ve Hukuk İşleri komitelerinde görev alıyordu. Ayrıca, Jarvenpaa Belediye Meclisi üyesi olarak ve tarihte en genç belediye başkanlık kurulu başkanı olarak da görev yapmıştı.

Siyasilerden Taziye Mesajları Geldi

Merkez Parti milletvekili ve eski savunma bakanı Antti Kaikkonen, sosyal medya hesaplarından Peltonen’i “yetenekli, sıcak ve sempatik bir isim” olarak nitelendirerek ailesine başsağlığı diledi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da genç vekilin ölümünün kendisini derinden sarstığını ifade etti. Peltonen’in otopsi süreci tamamlanmadan kesin ölüm nedeni açıklanmayacak.

Finlandiya’daki İntihar Oranları Üzerinde Duruluyor

Finlandiya, halk sağlığına dair verilerde AB ve OECD ortalamalarının üzerinde intihar oranlarıyla dikkat çekiyor. 2021 yılında Finlandiya’da her 100.000 kişiden yaklaşık 14,6’sı yaşamına son verdi. 2022 yılında ise ülkede toplamda 740 kişi intihar etti ve bu sayıdan 556’sı erkek, 184’ü kadın. En yüksek intihar vakaları ise 40-64 yaş grubu arasında görülüyor.