Finlandiyalı Milletvekili İntihar Etti

EEMELİ PELTONEN’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Finlandiya Sosyal Demokrat Parti (SDP) milletvekili Eemeli Peltonen’in intihar ederek hayatını kaybettiği bildirildi. 30 yaşındaki Peltonen, Uusimaa bölgesini temsil ediyordu. SDP grup başkanı Tytti Tuppurainen, “Eemeli’nin ölümü hepimizi derinden sarstı. Çok sevilen bir arkadaşımızdı, onu büyük özlemle anacağız. Genç bir hayat çok erken sona erdi” diyerek hislerini aktardı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELESİ

Peltonen, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabında böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü ve ardından bir enfeksiyon geçirdiği için meclis görevine ara vermek zorunda kaldığını duyurmuştu. 2023 seçimlerinde 5 bin 747 oy alarak parlamentoya giren Peltonen, İçişleri ve Hukuk İşleri komitelerinde görev yapıyordu. Ayrıca Jarvenpaa Belediye Meclisi üyesi olup tarihte en genç belediye başkanlık kurulu başkanı olarak da sorumluluk üstlenmişti.

TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Merkez Parti milletvekili ve eski savunma bakanı Antti Kaikkonen, sosyal medya üzerinden Peltonen’i “yetenekli, sıcak ve sempatik bir isim” olarak andı ve ailesine başsağlığı diledi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo da genç vekilin ölümünün kendisini derinden sarstığını belirtti. Peltonen’in kesin ölüm nedeni, otopsi süreci tamamlanana kadar açıklanmayacak.

FİNLANDIYA’DA INTİHAR ORANLARI

Finlandiya, halk sağlığı verilerinde AB ve OECD ortalamalarının üzerinde intihar oranlarıyla öne çıkıyor. 2021 yılında ülkede her 100.000 kişiden yaklaşık 14,6’sının yaşamına son verdiği kaydedildi. 2022 yılında ise toplamda 740 intihar vakası yaşandı; bu vakanın 556’sı erkek, 184’ü kadın olarak kaydedilirken, en yüksek oran 40–64 yaş grubu arasında görülüyor.