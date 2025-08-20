Finlandiyalı Vekil Parlamentoda İntihar Etti

Eemeli Peltonen’in Hayatını Kaybetmesi

Finlandiya Sosyal Demokrat Parti (SDP) milletvekili Eemeli Peltonen’in intihar ederek yaşamını yitirdiği bildirildi. 30 yaşındaki Peltonen, ilk döneminde Uusimaa bölgesini temsil ediyordu. SDP grup başkanı Tytti Tuppurainen, “Eemeli’nin ölümü hepimizi derinden sarstı. Çok sevilen bir arkadaşımızdı, onu büyük özlemle anacağız. Genç bir hayat çok erken sona erdi” şeklinde bir açıklama yaptı.

Sağlık Sorunları ve Önceki Durumu

Peltonen, son haftalarda Instagram hesabında böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuş ve ardından yaşadığı enfeksiyon neticesinde meclis görevine ara verdiğini aktarmıştı. 2023 seçimlerinde 5 bin 747 oyla parlamentoya giren Peltonen, İçişleri ve Hukuk İşleri komitelerinde görev yapıyordu. Ayrıca, Jarvenpaa Belediye Meclisi üyesi olup tarihte en genç belediye başkanlık kurulu başkanı olarak da katkıda bulunmuştu.

Siyasi Taziye Mesajları

Merkez Parti milletvekili ve eski savunma bakanı Antti Kaikkonen, sosyal medya üzerinden Peltonen’i “yetenekli, sıcak ve sempatik bir isim” olarak anarak ailesine başsağlığı diledi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, genç vekilin ölümünün kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Peltonen’in otopsi süreci tamamlanana dek kesin ölüm nedeni bildirilmeyecek.

Finlandiya’da İntihar Oranları

Finlandiya, halk sağlığına dair verilerde AB ve OECD ortalamalarının üzerinde yer alan intihar oranlarıyla dikkat çekiyor. 2021 yılı itibarıyla her 100.000 kişiden yaklaşık 14,6’sının yaşamına son verdiği kaydedildi. 2022 yılında ise ülkede 740 kişi intihar etti. 2022’deki intiharların 556’sı erkek, 184’ü kadın olarak kaydedilirken, en yüksek vakaların 40–64 yaş grubu arasında olduğu belirlendi.