Firari Hükümlü Kars Havalimanında Yakalandı

ŞÜPHELİ HAREKETLER

Kars Harakani Havalimanı’nda polis ekipleri, yolcu olarak gelen çarşaflı bir kişi ile yanındaki erkek şahsın hareketlerinden şüphelendi. Yapılan kimlik kontrolünde çarşaflı kişinin, bir kadına ait kimliği ibraz ettiği görüldü. Bu durum, şüpheleri artırarak kişinin arama kabinine alınmasına sebep oldu.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan aramada çarşaflı kişinin S.K. (23) isimli bir erkek olduğu belirlendi. S.K.’nin, birçok suç kaydının bulunduğu ve hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Firari hükümlü S.K., gerekli işlemlerin ardından cezaevine konuldu.

SUÇU KAYIRAN EŞ

Havalimanına girişte çarşaflı olan kişiye eşlik eden ve kendini kocası olarak tanıtan H.İ.’nin, kadın kılığına giren şahsın eniştesi olduğu öğrenildi. H.İ. de suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındı.