Fırat Sarı Benden Iban İstedi

DAVANIN BAŞLANGICI VE YARGILAMA SÜRECİ

Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak adlandırılan, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine yönlendirip ölümlerine sebep oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 30’u tutuklu toplam 58 sanığın yargılandığı dava Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı. Duruşma, sanıkların yoklamasıyla başladı. Tutuklu sanıklar, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi.

SANIK SAVUNMALARI VE İFADELERİ

Tutuklu sanık Senanur Ünlü yaptığı savunmada, “Ben sadece 10 ay hastanede çalıştım. Fırat Sarı bana ne derse ben onu yapardım. Tıbbi sekreter olarak çalışmam. Benim tek görevim yenidoğanda ultrason, röntgen gibi belgeleri sisteme işlemekti. Epikriz belgesi hakkında zaten tıbbi bir bilgim yok. Yaptığım tek şey sonuçları sisteme yüklemek. Ben doğum iznine çıkmıştım. O sırada Hasan Basri Gök, yeni gelen ‘Asistan işleri yetiştiremedi bize yardım eder misin’ dedi. Ben de zaten kontrol için hastaneye gitmiştim o sırada belgeleri sisteme yükledim. Ardından Fırat Sarı benden IBAN istedi. Bana Fırat Sarı’nın gönderdiği para 1 günlük mesai parasıdır. Hesap hareketimdeki para bununla ilişkilidir.” dedi.

İDDİANAMENIN DETAYLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı’nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in yaptığı ifade ediliyor. İddianamede, suç örgütünün esas amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini ortadan kaldırarak doluluğunu sağlamak ve hastaların durumunu olduğundan daha ağır gösterip, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yüksek ödeme almak olduğu kaydediliyor. Sanıkların, bebeklerin sağlık hizmeti almasını sağlamak yerine seçtikleri hastanelere yönlendirdikleri, kar elde edilen durumların sağlık çalışanları ile paylaşıldığı da belirtiliyor.

OLASI CEZALARI VE YASAL SONUÇLARI

İddianamede, Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından 10 kez, “resmi belgede sahtecilik” suçundan da 11 kez toplam 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Gıyasettin Mert Özdemir’in ise benzer suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca, 8’i kadın 44 sanık için de benzer hapis cezaları öngörülüyor. İddianamede, dolandırıcılık suçu işlenerek maddi kazanç sağlanan hastaneler için tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması talep ediliyor.

SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GELİŞMELER

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 9, Tekirdağ Çorlu’da 1 hastanenin ruhsatı iptal edildi ve bu hastanelerde tedavi gören bebekler ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit eden kişiler de tutuklandı. Ayrıca, sanıklardan İlker Gönen’in, Antalya’da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat’ta intihar ettiği bildirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “yenidoğan çetesi”ne ilişkin düzenlenen 57 sayfalık yeni bir iddianame ile 13 şüpheli ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nu “suçtan zarar gören” olarak belirledi. Bu dosya, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ana dosyayla birleştirildi.