Fırtına, 6 Kişiyi Denizde Kurtardı

FIRTINA TEKNEYİ ALABORA ETTİ

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen fırtına, bir teknedeki 6 kişiyi zor durumda bıraktı. Olay, Tırtar Mahallesi Limanı’nın yaklaşık 200 metre açığında gerçekleşti. Fırtına nedeniyle alabora olan tekne, denizdeki çığlıklarla birlikte dikkat çekti.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNE YÖNELDİ

Çevrede bulunan diğer teknelerdeki insanlar, hemen bölgeye doğru ilerledi. Kısa süre içerisinde denizde çırpınan 6 kişi, kurtarıcılara ulaşarak güvenli bir şekilde tekneye alındı. Durumu değerlendiren ekipler, daha sonra bu 6 kişiyi karaya çıkardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sonrasında, kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Yetkililer, fırtınanın neden olduğu bu olayla ilgili inceleme başlattı.